Turistas e moradores do Litoral já consumiram 36,3% mais água entre os dias 15 e 26 de dezembro deste ano do que nos mesmos dias de 2022. Nesse período, a produção de água da Sanepar foi de 796,8 milhões de litros. Em 2022, foi de 584,2 milhões de litros. Somente no dia de Natal, o consumo foi de 77,5 milhões de litros de água – 39% a mais do que os 55,7 milhões de litros do dia de Natal de 2022. Esse volume a mais seria suficiente para abastecer uma cidade com população de 88 mil habitantes.

Para assegurar essa produção recorde, a Sanepar aumentou em 40% as equipes de campo no Litoral, com o deslocamento de colaboradores de outras regiões do estado, e instalou seis reservatórios-contêineres nas regiões mais críticas. A partir desta quarta (27), começou a operar com uma estrutura maior de equipamentos, com caminhões hidrojato, caminhões-pipa, veículos e tablets. O objetivo é reforçar a distribuição de água e acelerar o atendimento operacional.

Também foram instalados 33 geradores de energia elétrica nas unidades de captação, estações elevatórias e de tratamento de água e de esgoto e nos reservatórios. Em caso de queda de energia, os geradores mantêm as unidades em funcionamento.

“Mantemos no Litoral uma estrutura capaz de atender esse grande crescimento da demanda. Mas é importante que as pessoas também façam a sua parte, com o uso racional da água, sem desperdício”, afirma o gerente geral de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, Fabio Basso.