O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê um verão com altas temperaturas e chuvas no estado. A estação vai do dia 22 de dezembro a 20 de março e será bem afetada pelo El Niño.

A temperatura do ar fica mais elevada durante essa época do ano, com as temperaturas mais altas ocorrendo nas regiões Oeste, Sudeste, Norte e Litoral .

A tendência é a aproximação de chuvas no Norte e Nordeste. Já as frentes frias devem ser menos frequentes, potencializando as taxas de umidade e calor elevado.

O verão também pode ser marcado por vários dias de chuva, com possibilidade de volumes elevados