O Vestibular da UEL tem 16.049 estudantes inscritos. Os números foram totalizados pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), após o final do processo de compensação bancária. As inscrições terminaram no último dia 12. No próximo domingo (24), será realizada a Prova de Habilidade Específica para cerca de 60 candidatos ao curso de Música. A primeira fase será nos dias 29 de outubro e a segunda, em 26, 27 e 28 de novembro. São ofertadas 3.130 vagas, sendo 2.541 por meio do vestibular e outras 589 via Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

Nas próximas semanas a Cops divulgará a relação candidato/vaga dos 52 cursos de graduação, que depende do resultado final da PHE de Música. Os cursos que registraram maior volume de candidatos são os mesmos que apresentaram alta concorrência no vestibular deste ano. Medicina segue na frente com 5.049 inscritos, seguido por Psicologia (904), Direito Matutino (672), Medicina Veterinária (619) e Ciência da Computação (581).

Nesta segunda (24), a Cops divulga o Cartão Informativo para a Prova de Habilidade ao curso de Música, que será realizada no Campus da UEL. Cerca de 60 candidatos estão inscritos. O cartão pode ser acessado no portal da Cops e indica horário, local e material necessário para a prova.

Na 1ª fase (29 de outubro), os candidatos fazem a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. Já a 2ª fase do processo seletivo tem início no dia 26 de novembro com as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 27 de novembro, os candidatos farão a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, e, no dia 28, será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. A 1ª convocação será divulgada em 16 de janeiro de 2024.