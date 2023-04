Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vice-governador Darci Piana se reuniu, na manhã desta segunda-feira (3), com o grupo que reúne as sete principais entidades empresariais do Paraná com objetivo de alinhar o modelo de pedágio que será apresentado ao Ministério dos Transportes. De início bastante criticado pela oposição ao Governo Ratinho Junior, o modelo está sendo rediscutido desde o início do ano. Segundo Darci Piana, porém, o acordo parece estar próximo..

“Eu acredito que está maduro [o modelo] e é questão de dias para resolver as pequenas pendências que ainda existem, como o caso específico do aporte, de resto está equacionado”, disse Piana.

O aporte citado pelo vice-governador é o principal impasse na discussão. Reunião realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já apontava que a fórmula caminhava para uma curva menor de aporte financeiro no leilão, o que abriria caminho para um desconto maior da tarifa. Inicialmente, o Governo do Estado desenhou o depósito em 12%, enquanto a oposição defendia que o aporte ocorresse a partir de 20%. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o aporte deve ser fechado em 18%.

“Ninguém quer um aventureiro, que dê um desconto extremamente alto, deixe todo mundo feliz, mas que torne as obras, daqui a dois anos, inexequiveis. O aporte é um dinheiro que se coloca na mesa no dia do leilão e garante um desconto justo. Para assinar o contrato, é preciso colocar x milhões de reais, valor proporcional ao desconto. Quanto maior o desconto, maior o valor do aporte”, explica o gerente de Assuntos Estratégicos da Fiep, João Arthur Mohr.

Segundo o líder da bancada paranaense na Câmara dos Deputados, Toninho Wandscheer (Progressistas), a opção pelo aporte se dá em razão de “segurança jurídica”.

“Quando se opta pela caução, ao invés do aporte, a Justiça às vezes tem se posicionado muito a favor das empresas sem que as obras sejam concluídas, então por isso precisamos colocar outra modalidade. É uma decisão política do Governo do Estado, do Governo Federal e agora do G7 (o setor produtivo) e me parece a decisão mais acertada”, afirmou.

Outro ponto discutido é a possibilidade de redução da tarifa diante do aumento do fluxo de veículos.

Recuperação Urgente

Segundo Darci Piana, a solução definitiva para as estradas do Paraná é urgente. “Nós temos problemas de safra e todo o trânsito no Paraná. Precisamos de rodovias com qualidade, pelo menos recuperadas. Embora o Governo Federal tenha colocado recursos, o pedágio resolve o problema para sempre”, concluiu.