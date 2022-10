Vídeo: alta vazão destrói parcialmente passarela no lado argentino das Cataratas do Iguaçu

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesse sábado (15), foram divulgadas imagens que mostram a destruição na passarela do lado argentino das Cataratas do Iguaçu. A ponte, que dá acesso à “Garganta do Diabo”, ficou parcialmente danificada após a segunda maior vazão registrada nas quedas, com mais de 16,5 milhões de litros por segundo.

As fotos, feitas pela equipe da concessionária responsável pelo Parque Nacional do Iguaçu, mostram como ficou o trecho. O local estava interditado desde a última quarta-feira (12/10), quando a vazão por segundo passou de mais de 11,5 milhões de litros por segundo.

No lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a passarela próxima às quedas que também estava fechada e foi liberada após vistoria de equipe técnica. A passarela foi reaberta por volta das 10h desse sábado (15/10).