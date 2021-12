Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma forte chuva atingiu a cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, no final da tarde deste domingo (12). A tempestade causou estragos e alagamentos em vários pontos da cidade.

Imagens registradas por moradores mostram muita água na avenida que ficou totalmente coberta. . Um cachorro ficou preso próximo à grade do córrego que corta a via. Imagens mostram o desespero do animal.

As chuvas duraram cerca de 40 minutos, segundo moradores, e algumas residências foram atingidas pelas águas. Uma moradora registrou o forro da casa cedendo com a intensidade da chuva. Outra mostra o carro parcialmente coberto pela enxurrada.

Por sorte, o cachorro conseguiu se salvar.

Assista ao vídeo: