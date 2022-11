Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente ferroviário foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (2) em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento que vários vagões descarrilam durante a passagem da composição.

O descarrilamento aconteceu pouco depois das 11 horas no trecho da ferrovia entre os distritos de São José e Nova Amoreira, na zona rural do município. As imagens mostram um trecho próximo a uma passagem de nível, onde um pedestre se aproxima e aguarda a passagem da composição para continuar seu caminho.

