Vídeo: irmãos se reencontram após 15 anos em hospital de cidade na Paraíba

Dois irmãos que não se viam há 15 anos se reencontraram durante uma internação hospitalar na Paraíba. O caso aconteceu no Hospital Geral de Taperoá, na cidade do Cariri, na Paraíba. De acordo com a unidade, a equipe de profissionais notou que os sobrenomes dos dois pacientes eram semelhantes e, com ajuda da família, promoveu o encontro.

José Valentim da Costa, 86 anos, foi internado na enfermaria do hospital após uma cirurgia. Já o irmão dele, Antônio Valentim da Costa, 76 anos, deu entrada na unidade para procedimentos clínicos.

Eles estavam em enfermarias diferentes e se reencontraram na última quinta-feira (21).