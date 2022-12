Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Moradores do bairro Chapadinha, no Piauí, tiveram um baita susto ao se depararem com a presença de um jacaré na região. Primeiro, o animal deixou o grupo curioso, mas depois os colocou para correr. (Assista o vídeo abaixo).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h de segunda-feira (12). Os agentes suspeitam que o animal tenha saído do rio Corrente, que passa pelo bairro.

O vídeo mostra o jacaré correndo dos moradores que estavam curiosos com a sua presença, mas todos ficaram assustados e fugiram também.

Conforme informações apuradas pelo Uol, o animal foi resgatado sem ferimentos e solto no açude Joana, na entrada do município.

Vídeo: