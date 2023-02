Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pegar a estrada de carro ou moto já exige grande atenção de motoristas, mas, já imaginou como deve ser com um patins? Isso mesmo! Um vídeo publicado pelo Grupo BR 277, no Instagram, mostra uma pessoa utilizando roller, um tipo de patins, para descer a Serra do Mar entre os carros, no início da tarde desta quarta-fira (08). (Confira o vídeo logo abaixo)

Foto: Reprodução/Instagram/Grupo BR 277

Na gravação é possível ver que a pessoa, que ainda não foi identificada, trafegando pela faixa da direita, em Morretes, sentido Paranaguá, no meio dos veículos. De acordo com a PRF, a prática coloca a vida do próprio patinador em risco, bem como a de outros usuários da via.

Confira o vídeo:

Nota da PRF:

Patins, skates e patinetes não são considerados veículos e, portanto, o praticante do esporte visto no vídeo, equipara-se a um pedestre e, como tal, deve transitar pelo acostamento, de acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Tal prática coloca a vida dele próprio em risco, bem como a de outros usuários da via. A PRF recomenda a busca de locais e espaços adequados à prática desta modalidade esportiva”, diz a corporação.