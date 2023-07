Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo gravado por passageiros do avião da Latam, que derrapou na pista do Aeroporto Internacional de Florianópolis na última quarta-feira (12), mostra o momento de desespero dentro da aeronave.

Nas imagens, registradas no interior do avião, é possível ver o momento em que o avião toca o chão mas acaba derrapando e sai fora da pista.

Ninguém saiu ferido da situação, a companhia aérea afirmou em nota que prestou todo o apoio necessário.

Em entrevista ao ND Mais, uma funcionária do aeroporto revelou que tudo aconteceu muito rápido. “Eu me assustei. Acho que nunca queria ter visto isso. Na hora me preocupei, parecia ser mais grave”, completa.

Após permanecer fechado durante 24 horas, o aeroporto de Florianópolis voltou a operar pousos e decolagens às 9 horas desta quinta (13).