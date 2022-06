Vídeo: passarela das Cataratas do Iguaçu é interditada por causa da cheia do rio

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por causa da cheia do Rio Iguaçu a vazão da Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, chegou a 10 milhões de litros de água por segundo nesta sexta-feira (3) e a passarela de acesso à Garganta do Diabo precisou ser interditada. De acordo com a administração do Parque Nacional do Iguaçu, neste sábado (4), o volume reduziu para 7 milhões de litros por segundo e a estrutura foi reaberta aos visitantes.

Conforme o Parque, a volume desta sexta-feira foi quase sete vezes acima da média considerada normal. Dos mirantes já era possível ver a cheia do maior conjunto de quedas d’água do mundo.