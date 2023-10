Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A passarela das Cataratas do Iguaçu está aberta, neste domingo (15), para visitação. Conforme a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu, foi feita uma avaliação técnica no local, que permanece sendo monitorado.

A liberação acontece dois dias após a passagem ser fechada por medida de segurança, devido aos temporais que atingiram o estado. A vazão atingiu quase 11 milhões de litros d’água por segundo, na sexta-feira (13).

Neste domingo (15), a vazão está em 8 milhões e 470 mil litros d’água por segundo, volume cinco vezes maior do que a média de 1 milhão e 500 mil litros.

Todos os passeios disponíveis no parque estão liberados.

Veja o vídeo divulgado pelo Parque Nacional do Iguaçu