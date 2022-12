Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A rodovia Ivane Fretta, localizada na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, a cerca de 140km da capital Florianópolis, foi tomada pela água e ficou submersa nesta sexta-feira (2). O alagamento das pistas aconteceu após o rompimento de um dique de contenção de arroz, segundo a Defesa Civil. O estado tem sofrido estragos em razão das chuvas.

O vídeo foi gravado por um morador da região, que afirmou que esta é a segunda vez no ano que isso acontece no local. A imagem mostra uma grande extensão da rodovia com pontos ilhados. Veja:

Apesar do susto, ninguém se feriu e o trecho foi interditado para evitar tragédias.

(Vídeo: Arrison Severino)