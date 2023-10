Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma traição foi descoberta por meio do Google Street View, do Google Maps, após um homem ser flagrado deitado no colo de uma mulher em um banco numa calçada. Um vídeo de uma versão desse caso está repercutindo nacionalmente e viralizou na internet.

A história tem duas versões. No Brasil, a imagem está viralizando recentemente após uma mulher publicar nas redes sociais um vídeo onde ela reconhece a moto do marido pelo Google Street View e começa a seguir o veículo. No final do trajeto, ela diz que encontrou o marido deitado no colo da melhor amiga da moça.

A outra versão, divulgada em 2013 e que mostra a mesma imagem do casal no no banco, diz que um homem peruano descobriu a traição por meio da ferramenta. Após a descoberta, ele teria se divorciado da moça.

E aí, em qual versão você acredita?

Veja o vídeo da versão nacional sobre a traição descoberta no Google Maps