Cerca de cinco mil estudantes de graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná retornam às aulas nesta semana para finalizar o Calendário Acadêmico de 2022. Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, terá início as aulas nos campi de Jacarezinho e Luiz Meneghel de Bandeirantes. Amanhã, quinta-feira, 2 de fevereiro, os alunos do Campus de Cornélio Procópio retornam às atividades em sala de aula. O ano letivo de 2022 será finalizado no dia 11 de março.

A Reitoria e os Campi da UENP desejam um bom retorno a todos. “Desejo à comunidade acadêmica da UENP, alunos, professores e agentes universitários, um ótimo retorno para que possamos concluir o Calendário Acadêmico de 2022. Com a certeza do comprometimento de todos, finalizaremos, no dia 11 de março, o ano letivo de 2022, cumprindo a carga horária prevista para formação de cada aluno e aluna, reafirmando nosso compromisso com a formação de qualidade e excelência”.

Com a conclusão do Calendário Acadêmico de 2022, haverá recesso de 13 dias na Universidade. Após esse período, no dia 3 de abril, a UENP retornará com às aulas do ano letivo de 2023.