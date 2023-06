Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A volta da cobrança de impostos estaduais e federais pode fazer o preço da gasolina subir até R$ 0,56 no Paraná. Os dados constam em comunicado do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência (Paranapetro), divulgado à imprensa nesta quarta-feira (31).

Para esta quinta-feira (1), a expectativa é para a mudança no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passará a ser cobrado com uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro. Antes, o imposto era calculado em uma porcentagem do preço, que variava de 17% a 23%, a depender do estado.