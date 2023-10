Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O volume de água nas Cataratas do Iguaçu mais que dobrou neste domingo (8), de acordo com informações do Parque Nacional do Iguaçu. Veja imagens no carrossel acima.

As cataratas atingiram a vazão de 3 milhões e 840 mil litros d’água por segundo neste domingo (8). A vazão regular é de 1 milhão e 500 mil litros d’água. Nos próximos dias, conforme o parque, a tendência é de aumento do volume d’água.

Para este domingo (8) em Foz do Iguaçu, a previsão do Clima Tempo indicava 60 milímetros de chuva ao longo de todo o dia.

Veja o vídeo: