“Quando o lanche chegou, eu comecei a comer, mas vi que tinha algo estranho no saquinho, dentro do lanche. Foi quando encontrei os dois cigarros . Um deles inclusive estava até cheio de molho, ou seja, estava bem dentro do lanche. Foi uma surpresa bem desagradável “, afirmou o rapaz que pediu o lanche, que não quis se identificar.

“Não acreditei que tinha aquilo dentro do lanche. Me levantei e levei o lanche até o responsável pela lanchonete. Então ele pegou aquele lanche, jogou fora e me fez outro lanche. Ele me devolveu o dinheiro também. Mas em nenhum momento eles se prontificaram a explicar o porquê daquilo ter acontecido”, ressaltou ele.