Mesmo após o disco de parcerias de Sérgio Reis ser cancelado, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para manifestar apoio ao cantor Sérgio Reis e se ofereceu para participar do álbum. Ao total, seis músicos desistiram de participar do trabalho após Reis convocar um ato antidemocrático para o feriado da independência e ameaçar o Superior Tribunal Federal (STF). Entre eles, Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes, Guarabyra e Anastácia.

“Sergião, você não está sozinho. O Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma crueldade sem tamanho. Acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece você é um homem do bem. Você é um homem que conheço há muitos anos, só fez o bem. Bem pra música sertaneja, pras pessoas que mais necessitam”, iniciou Zezé em uma série de vídeos publicado no Instagram.