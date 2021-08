Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma Startup criada no município de Wenceslau Braz foi a vencedora do prêmio Conecta 2021, um dos maiores eventos de inovação do Paraná. A MobPar, empresa de mobilidade urbana conquistou o primeiro lugar da competição em uma disputa com 149 empresas paranaenses.

A empresa foi fundada pelo empreendedor Cristiano Savagin, morador de Wenceslau Braz, em março de 2020. Segundo o fundador, o prêmio estadual é um reconhecimento do trabalho desenvolvido neste primeiro ano de “vida” da MobPar. “Estou muito feliz com o reconhecimento. No início foi difícil, pois muitos não acreditavam no projeto e hoje ele está sendo premiado a nível estadual como Startup revelação de 2021. Agora com essa conquista é hora de tracionar nossa marca para outras regiões do Brasil”, frisa Savagin.

A divulgação dos vencedores foi realizada nesta quinta-feira (26) no segundo dia do evento. A MobPar foi campeã na categoria revelação. O Sebrae/PR, com apoio da Rede Paranaense de Incubadoras e Aceleradoras (Reinova), reconheceu os negócios inovadores de seis regiões do Estado, em duas categorias: Revelação para Startup até dois anos de atividades e Referência acima de dois anos de atividades.

O Paraná conta com aproximadamente 1400 Startups cadastradas no mapa de inovação e destas 149 se inscreveram para o prêmio realizado pelo Sebrae Paraná.

O consultor do Sebrae, Nickolas Kretzmann falou sobre a importância do evento para as empresas. “O Prêmio Startups do Paraná é a maior vitrine para o ecossistema de inovação, pois permite que estejam em evidência diante dos principais players do cenário de inovação paranaense. É uma oportunidade única que abre caminhos para novos clientes, proporciona novos contatos e parcerias, além de possibilitar a prospecção de negócios”, destaca.