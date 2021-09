Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21h, Alinne Moraes interpretará Bárbara, uma moça que sonha construir uma família e ser mãe.

A personagem também é depressiva, um pouco bipolar e namorada de Renato, papel Cauã Reymond, detalhe que vem movimentando a internet e rendendo bons posts nas redes sociais do galã.

“Na labuta com a ex” escreveu ele dia desses ao compartilhar uma foto ao lado de Alinne.

No começo dos anos 2000, os atores formavam um dos casais mais festejados do showbiz nacional. “É engraçado que a gente se reconhece em muitos momentos, o olhar… para a novela, isso é ótimo. Vai gerar um interesse extra do público, atiçar a curiosidade das pessoas”, disse Alinne ao jornal O Globo.

A paulista, casada com Mauro Lima, diretor de cinema, afirma que sua relação com Cauã terminou com respeito e amor.

“A nossa foi assim. Tínhamos o mesmo empresário, muitos amigos em comum, então continuamos nos vendo. Mas voltamos a nos encontrar mesmo quando trabalhamos juntos no filme Tim Maia, dirigido pelo meu marido. Mauro estava escalando o elenco e me perguntou se tinha algum problema caso ele convidasse o Cauã para ser meu ex-namorado no longa. Eu disse que ele era perfeito para o papel. E assim foi… Iniciamos as leituras, a preparação e estabelecemos uma nova relação, uma nova parceria, e graças ao meu marido. Nossos olhos se conhecem de anos, e essa intimidade dá para ver no vídeo. Estamos felizes e empolgados com a oportunidade de estarmos unidos novamente para contar uma linda história” falou a atriz.

