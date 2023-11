Humor com sotaque francês. O espetáculo ‘Parisileiro’, de Paul Cabennes, promete boas risadas ao público de Jacarezinho e região neste sábado (18), em apresentação única no CAT (Conjunto Amadores de Teatro).

Francês erradicado no Brasil, onde vive desde 2015 (na cidade de Maringá), Paul traz observações cômicas sobre a cultura brasileira e as diferenças encontradas entre os hábitos franceses e os brasileiros, incluindo a dificuldade na compreensão de gírias, por exemplo.

O sucesso do humorista começou em vídeos, alguns com as filhas, pelas redes sociais. A repercussão foi tanta e tão boa que o ex-locutor de rádio na França logo partiu para a criação de um espetáculo, que tem rodado o Brasil.

A apresentação tem previsão de início às 21h, com os portões do CAT sendo abertos a partir das 20h. Ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital (https://www.ingressodigital.com/evento/9959/Paul_Cabannes__PARISILEIRO).