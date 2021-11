Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O DJ Alok, 30, eleito o quarto melhor DJ do mundo por revista especializada, compartilhou nesta quarta-feira (24) nas redes sociais uma carta aberta falando que começou a questionar suas prioridades na vida pessoal e profissional, após a morte de Marília Mendonça, em um acidente aéreo no dia 5 de novembro.

“Desde a partida precoce da Marília Mendonça entrei em um processo de muitos questionamentos com profunda tristeza e momentos de pânico. O mundo está muito veloz e não há tempo. Nem mesmo para o luto.”

O DJ afirmou que precisa postar videoclipe novo, entregas comerciais, sobre os próximos shows. “Mas e se eu não tivesse me sentindo pronto? Não há tempo para questionamentos”, disse.

Alok contou que estava sentindo-se descolado da realidade e muito aéreo, trazendo gatilhos e mergulhando de ponta em uma crise de labirintite. “Nunca tinha passado por isso e nem fazia ideia do quanto é desconfortável.”

O DJ falou que apesar de tudo cumpriu os compromissos de trabalho com um sorriso no rosto, mas sentia o peso dos pensamentos. “Mas não compartilhava minhas dores, porque acredito que o mundo já tem dores demais. E, como eu quero ser um veículo de cura, preciso estar curado.”

Alok disse que deseja ficar mais próximo dos fãs para que possam conhecer um pouco mais da sua vida e não apenas fragmentos de histórias e notícias contadas por outras pessoas. ” Raras são minhas aparições mais íntimas, mas agora estou decidido, e quero me aproximar mais de vocês.”

O DJ diz que algumas pessoas comentam suas fotos dizendo que o olhar parece triste, mas ele rebate que carrega muitas histórias. “Quantas coisas já vivi e vi nessa vida. É uma profundeza. Mas prometo que não é um olhar de tristeza”, garantiu Alok.

O artista demonstrou ainda gratidão a Deus, familiares, amigos e fãs. Ele elogiou a mulher Romana Novais por ser companheira. Não tenho palavras para agradecer a Romana por ser tão incrível, paciente e acolhedora comigo. Muitas vezes a única a saber. Obrigado amor da minha vida.”

Alok falou ainda da importância do perdão e revelou que está praticando ele com muitas pessoas que o fizeram mal. Ele também pediu perdão se fez mal algum dia para alguém, mesmo que sem intenção. ” E quando perdoo, liberto o prisioneiro, que no caso sou eu.”

O DJ terminou a mensagem dizendo que hoje sente-se melhor e gostaria que seus fãs soubessem o quanto são importantes para ele. “Vocês são minha fortaleza. Vocês fazem tudo valer a pena. Saibam que eu serei eternamente grato a cada um de vocês que me apoia e acredita no meu trabalho. Vocês me ensinam muito e me dão o combustível para seguir em frente sempre com um sorriso no rosto.”