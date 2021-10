Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após sofrer uma queda, Ana Maria Braga precisou ser encaminhada ao hospital para receber cuidados médicos. No início da tarde deste sábado (24/10), fontes da Coluna afirmaram ter visto a apresentadora do Mais Você dando entrada em uma internação no hospital Beneficiência. Portuguesa, em São Paulo.

A fonte ainda confirmou que ela chegou ao lado de seu oncologista, Dr. Antonio Carlos Buzaid e com a sua filha, Mariana e o genro. A assessoria de imprensa de Ana Maria foi procurada e a Coluna foi informada de que a real situação só seria divulgada durante o programa da próxima segunda-feira (25/10), no qual seria dado um esclarecimento sobre o caso.

