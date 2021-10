Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Andressa Urach enviou um depoimento para a apresentadora Sônia Abrão explicando a treta envolvendo seu ex-marido, Thiago Lopes, e seu retorno para a prostituição. A ex-Miss Bumbum afirmou que ainda está grávida, mas disse que o empresário quer interná-la.

“Saibam que, se eu for internada, isso é uma injustiça, porque estou grávida. É triste, não queria que fosse assim, ele é pai do meu filho e tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Infelizmente, tá acabando desta maneira”, desabafou.

Ela ainda disse que Thiago está fazendo uma ação para que ela seja internada em uma clínica psiquiátrica, após acusações de ter abortado o bebê.

“Eu não queria expor tudo que está acontecendo, mas eu queria simplesmente sair desta relação e sem este tipo de constrangimento, só que acontece com o meu ex-marido é que ele não está aceitando o fim do nosso relacionamento. Ele é um oficial de justiça e ele tá fazendo uma ação pedindo pra que eu seja internada em uma clínica psiquiátrica, porque ele tá me acusando de ter abortado o nenezinho. É mentira, não abortei e estou grávida”, acrescentou.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.