Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Bárbara Borges abriu o coração sobre sua luta contra o alcoolismo, em participação no podcast Novela das 9. A atriz, que é mãe de Martin e Téo, falou sobre o assunto pela primeira vez em 2019, quando já estava há quatro meses sem ingerir bebida alcoólica. Atualmente, ela ainda se considera em processo de cura.

“Passei a observar os exageros e abusos que eu estava vivendo e que estavam trazendo muita angústia e sofrimento. E eu não conseguia sair desse padrão, esse ciclo de estar sempre sofrendo e voltar a fazer o que eu via que me trazia sofrimento. Então minha relação com o álcool foi se transformando dessa forma”, contou.

“Antes era só beber e ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que, durante a maternidade, e eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento, comecei a observar que tinha alguns abusos. Aí fiz um post falando que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool”, relatou a artista de 42 anos.

Para ler a matéria completa no Portal Metrópoles, clique aqui.