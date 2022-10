Bebê de 6 meses viraliza por chorar igual ao Kiko do Chaves; assista

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Tesouro, não chore! O pequeno Henrique, de apenas 6 meses, viralizou nesta quarta-feira (12/10) após a sua mãe Amanda Moraes compartilhar que o bebê chora igual a um personagem muito amado pelos telespectadores brasileiros: o Kiko.

O papel inesquecível de Chaves, interpretado pelo ator mexicano Carlos Villagrán Eslava, tem um jeito muito característico na hora de chorar e por isso a mãe do Henrique logo percebeu que o seu filho lembrava a algo muito familiar.

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o bebê vestindo as roupas do personagem e chorando com a língua tremendo, fazendo o fofurômetro da web subir.

Assista ao vídeo: