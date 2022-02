Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A saída de Tiago Abravanel do BBB22, na tarde deste domingo (27/2), é o assunto mais comentado das redes sociais. Entre os debates, está a ausência de pronunciamento oficial de Boninho sobre o assunto. O “silêncio ensurdecedor” pegou mal com os internautas, que levaram o nome do diretor global ao topo do Twitter.

