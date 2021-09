Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O comentarista Caio Ribeiro, da Globo, revelou nesta sexta-feira (3) que está com câncer. Em vídeo publicado em seu Instagram, ele explicou que o diagnóstico apareceu quando surgiu um caroço em seu pescoço. Caio já iniciou o tratamento. As informações são do Globoesporte.com.

O comentarista, que está fazendo quimioterapia, demonstrou confiança na plena recuperação.

“Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar”, disse.