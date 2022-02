Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em uma amizade que vai além das fronteiras, Carlinhos Maia e Whindersson Nunes se encontraram em Miami, Estados Unidos, nesse domingo (13). Os dois estavam brigados desde 2019 e fizeram as pazes no ano passado.

Enquanto o empresário está de férias no país, o humorista faz turnê internacional de seu novo show no território americano. Os dois aproveitaram para registrar o do encontro.

Aproveitando o tempo livre, o influenciador passará três meses nos EUA após o desfile do Carnaval de São Paulo, que participará na escola Império da Casa Verde. Na semana passada, a coluna trouxe com exclusividade que, durante seu tempo fora do Brasil, o humorista também irá mostrar como é a vida dos brasileiros em terras americanas.