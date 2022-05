Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma casa de Rhode Island, nos Estados Unidos, apontada como palco de eventos sobrenaturais descritos no filme de ficção “Invocação do Mal” (2013) foi vendida por US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,2 milhões. O preço é 27% maior do que o pedido pelos proprietários.

O imóvel de três quartos pertenceu à família Perron, que afirmou ver entidades e até mesmo ser atacada por elas durante a década de 1970. Na ocasião, eles receberam a ajuda do casal de paranormais Ed e Lorraine Warren, protagonistas da franquia de terror “Invocação do Mal” vividos por Patrick Wilson e Vera Farmiga, respectivamente. Na produção, no entanto, outra casa foi usada para representá-la.

O imóvel está localizado a cerca de 40 minutos de Providence, na pequena cidade de Harrisville, e tinha sido comprada pelo casal de investigadores paranormais Jenn e Cory Heinzen, de 41 e 43 anos, em 2019, por US$ 439 mil (R$ 2 mi na cotação de hoje). Agora, eles pediam US$ 1,2 mi (R$ 5,6 mi) e receberam dez propostas de compra.

Segundo o Wall Street Journal, como parte da venda, os Heinzens insistiram em entrevistar potenciais compradores para garantir que atendiam aos requisitos do casal. Entre esses requisitos, estava o comprometimento em não morar no local. “Para a proteção do próprio comprador”.

Também estava na lista de exigências manter a casa com seu propósito atual, de visitação. Hoje, pessoas curiosas por sua história podem pagar pra passar a noite e realizar investigações sobre as atividades paranormais do local. As reservas já feitas para este ano serão mantidas.