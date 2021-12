Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Casamento Comunitário realizado na tarde desta quinta-feira (2) em Santo Antônio da Platina/PR, oficializou a união de 62 casais em cerimônia na Câmara de Vereadores.

A ação foi promovida pelo Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Prefeitura e Câmara Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social e teve como objetivo atender aos casais sem condições de pagar pelos custos burocráticos que envolvem o casamento civil. Nas inscrições, o público prioritário foi a população com renda de até dois salários mínimos por casal.

Foram oficializadas a união de 50 casais moradores da cidade e 12 do distrito de Conselheiro Zacarias. A cerimônia contou com a presença do prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, do presidente da Câmara de Vereadores José Jaime Paula Silva, do oficial de registro Diego Hasmann Souza e do Secretário de Assistência Social Cristiano Benedito Lauro.