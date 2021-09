Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com a notícia de que Tiago Leifert vai deixar a Globo no fim do ano, divulgada nesta quinta-feira (09/09), o caminho fica livre para que Marcos Mion assuma o comando do Big Brother Brasil. Afinal, quem mais teria o carisma, a segurança e o apelo comercial necessários para encarar a missão de comandar o principal reality show do país?

Quando Leifert substituiu Fausto Silva e caiu nas graças do público, muita gente pediu que o apresentador fosse efetivado aos domingos. Simpático, seguro e muito sagaz, Tiago segurou o rojão de ocupar um espaço tão nobre na grade dominical, sem sofrer rejeição dos fãs do ex-titular do Domingão. Na época, o nome de Mion começou a ganhar espaço nas redes sociais, citado como solução ideal para preencher a vaga deixada por Titi no BBB.