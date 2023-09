Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A CTG Brasil, umas das líderes em geração de energia limpa no País, está lançando seu 4º Edital de Recursos Incentivados para o Desenvolvimento Local. O objetivo é apoiar financeiramente projetos que contribuam para o desenvolvimento e a geração de renda das comunidades que vivem no entorno das operações da companhia. Organizações socioambientais, culturais e esportivas poderão apresentar suas propostas até dia 9 de outubro.

Serão selecionadas iniciativas aprovadas na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/1991), na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006), nos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), nos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (Lei 12.213/2010), no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) (Lei 12.715/2012) e no Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) (Lei 12.715/2012), conforme as oportunidades previstas em cada mecanismo de incentivo fiscal.

“Temos como um de nossos principais compromissos apoiar projetos que geram transformação e impacto social positivo nas regiões onde atuamos, reforçando nosso comprometimento com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU e o Edital de Recursos Incentivados tem sido um desses mecanismos. O programa vem crescendo a cada ano, contribuindo no fortalecimento das comunidades locais, o que nos deixa muito otimistas para este 4º edital”, afirma Ronan Max Prochnow, Gerente de Sustentabilidade & ESG da CTG Brasil.