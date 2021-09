Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Amigos próximos à família Medina procuraram a coluna para relatar uma nova preocupação. Segundo eles, a complicada relação profissional que Simone desenvolveu com o filho, tricampeão mundial de surfe, está se repetindo com Sophia, irmã mais nova do atleta. De acordo com estas fontes, Simone e o marido, Charles, pai de Sophia, abriram uma empresa para cuidar da carreira da filha e, no contrato, estabeleceram que a jovem surfista fica com apenas 10% dos ganhos obtidos.

Isso mesmo! 90% do que Sophia ganha fica com os pais. A irmã de Gabriel tem 16 anos e é apontada como uma esperança no surfe. Ela já participa de campeonatos importantes e tem grandes patrocínios, um deles, aliás, com a mesma marca que por anos foi a principal patrocinadora de Gabriel.

“Ela ainda é muito nova para entender o perigo disso tudo. A sorte é que é uma menina de ouro e vai acordar em algum momento. Não dou cinco anos para ela estar batendo na porta do Gabriel e pedindo ajuda, querendo também se livrar dessa manipulação dos pais. Ficar com 90% do que a menina ganha chega a ser maldade”, disse um amigo da família que não quer se identificar.

