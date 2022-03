Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dez pessoas morreram afogadas nos rios, cachoeiras, baias e mar no Paraná durante a temporada de verão 2021/2022.

O balanço foi repassado nesta terça-feira (8) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanolorenzzi, responsável pela Comunicação Social do Corpo de Bombeiros na Operação Verão, todas as mortes ocorreram em locais não protegidos por guarda-vidas.

“Todos os episódios ocorreram em faixas não protegidas por guarda-vidas. Na temporada anterior também foram 10 os óbitos, igualmente todos ocorridos fora das áreas protegidas”, disse

Foram 79 dias de atuação, entre os dias 18 de dezembro de 2021 e 06 de março de 2022.