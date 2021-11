Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, celebrou seu aniversário de 448 anos e prestou uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) nesta segunda-feira (22). Foram inauguradas estátuas do ator e sua personagem Dona Hermínia, no Campo de São Bento, em Icaraí.

Déa Lúcia Amaral, mãe do artista e principal inspiração para a personagem da franquia de sucesso “Minha Mãe é Uma Peça” compareceu ao evento. “Agradeço a Secretaria de Cultura pela homenagem que estão fazendo pro meu filho, Paulo Gustavo”, começou.