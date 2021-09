Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Conforme a coluna revelou nesta sexta-feira (3/9), o jornalista Evaristo Costa foi demitido pela CNN Brasil. Mas, ao contrário do tom cortês da nota divulgada à imprensa pelo canal, a demissão não se deu da forma mais elegante. Pelo contrário: o apresentador descobriu que estava fora dos planos do canal pela TV.

“Ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa”, revelou o ex-apresentador do Jornal Hoje, da Globo, no Instagram. E as surpresas não pararam por aí: “Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele (o programa que Evaristo apresentava) havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços”, contou.