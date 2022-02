Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ex-BBB 4, Solange Vega foi às redes sociais para revelar que o marido, Tibério Cavagnini, contraiu Covid-19 e que está hospitalizado e intubado. De acordo com ela, ele não quis tomar a vacina contra o coronavírus.

Pelo Instagram, fez um desabafo sobre o que acha de toda essa situação. “Acho que a gente tem que acreditar mais na ciência. Se ele tivesse vacinado, não estaria tão ruim como está hoje. Ou eu posso estar enganada também. É o que eu penso. Você pode pensar diferente de mim, mas eu estou passando por uma situação muito ruim”, declarou.

vacinaram e que é a favor da vacina. Contou ainda que havia aconselhado o marido a ir ao posto de saúde para receber a dose, mas que ele negou por questões que podem ser políticas.

“Às vezes as pessoas tem medo, como o Tibério teve medo. Sei que muitas pessoas tem medo da importância de ser vacinado. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia eu não ligo para a política. Mas a vacinação também tem conotação política, esse negócio de vacinar, não vacinar”, emendou.

De acordo com ela, no momento em que o marido optou por não receber sua dose ela resolveu respeitar a decisão, mas não imaginava que passaria por esse sofrimento.

“Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? E com essa loucura de política, porque hoje em dia quando se fala em política o pessoal fica doido. Parece que vale mais a política do que a gente ficar vivo.”