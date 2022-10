Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma fã da banda Coldplay tatuou a data do show que aconteceria em São Paulo no dia 15 de outubro. Vanderley Vieira, de 26 anos, foi surpreendido com a notícia de que o grupo precisou adiar as apresentações no Brasil por conta de um problema de saúde do vocalista, Chris Martin.

Em seu Twitter, Vanderley contou que já tinha comprado passagem para São Paulo e reservado um hotel. No total, o gasto com a viagem ficou em R$ 3 mil, enquanto a tatuagem custou R$ 150.