Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Cultura da Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Cambará, realizou na tarde desta quinta-feira, 04 de novembro, no Espaço Cultural Nilza Furlan, a primeira reunião com artesãos do município, visando a preparação da “Feira do Artesanato”, que ocorrerá no próximo mês dezembro.

De acordo com a diretora Maria Léa Fragate, os artesãos do município estão bastante motivados para o evento.

O prefeito Neto Haggi desde mandatos anteriores, apoia as iniciativas dos artesãos do município, e nos últimos anos várias “feiras do artesanato” foram realizadas em Cambará, com o suporte da Prefeitura Municipal.