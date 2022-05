Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Fernando Zor e Maiara reataram o namoro mais uma vez em meados de abril. Apesar de muitos fãs do casal comemorarem o momento e distribuírem coração para os artistas, também há aqueles que não aprovam e passam do ponto. Após publicar uma foto apaixonado, o cantor recebeu uma ameaça e desabafou em sua resposta. Os dois ficaram noivos no último dia 30.

“Você que não cuida bem dela para ver se o pau não te acha, Fernando. Fica esperto, hein”, comentou uma seguidora, que ainda adicionou um emoji na sequência.

Na resposta, Fernando não economizou nas palavras e engatou um textão.

