O apresentador Silvio Santos está distante de seu trabalho no SBT há alguns meses. Quem espera o retorno do homem do Baú vai precisar aguardar mais um tempo. Não existe, aliás, qualquer confirmação de que ele vai retornar aos palcos.

Essa informação foi divulgada por Cintia Abravanel, que é a filha mais velha do dono da emissora do Morumbi. Em entrevista concedida ao site NaTelinha, a artista plástica revelou que não sabe se o pai vai retornar aos estúdios, mas trouxe uma esperança.