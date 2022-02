Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Alerta de Lencinho! Uma filha, que hoje é advogada, fez uma surpresa linda para o pai que a adotou há 40 anos em Alagoas.

“Depois de 40 anos, o homem que me criou se tornou oficialmente meu pai. FUI ADOTADA!”. Sim, Micheline Moura fez o próprio processo de adoção e agora, seu Djalma Vitor de Araújo é o pai dela também no papel. É emocionante o vídeo em que ela revela a surpresa para ele. (Assista abaixo)

Micheline vestiu uma camiseta informando a novidade: “É meu pai de fato há anos… Mas agora também é de direito. A Adoção saiu”, dizia a frase estampada na camiseta dela.

“Obrigado por me escolher, assim como eu te escolhi” […] “Agora eu sou oficialmente sua filha. Eu te amo”, diz o vídeo. “Obrigado por todo amor e dedicação”, complementa a filha no vídeo cheio de emoção, abraços e beijos.

Michele contou em entrevista ao Só Notícia boa que a surpresa foi esta semana e disse que a intenção dela com o vídeo é inspirar outras pessoas: “Resolvi publicar o vídeo para que essa nossa história possa alcançar pessoas que estão aguardando por esse momento e que não desistam. Pode demorar, mas vale a pena. Nunca é tarde para adotar!”, afirmou.

Sonho do pai

A história da família começa quando o pai era jovem e foi noivo da mãe de Michele. “Meu pai é carioca e eu Alagoana. Moramos da cidade de São Miguel dos Campos, há mais de 20 anos”.

“Meus pais namoraram quando jovens e foram noivos. A relação acabou e ela descobriu que estava grávida da minha irmã mais velha, mas ele não sabia. O destino os separou por muitos anos. Mas quando eu tinha 9 anos de idade, ele reapareceu na vida da minha mãe e passou a me criar e aceitar como filha legitima”, contou Michele, que tem outros irmãos.

“Ele tem 4 filhos de outros relacionamentos. 1 filha biologia com minha mãe, eu e mais uma surpresa .. outra filha que eles adotaram ainda bebê”.

Mas o carpinteiro aposentado sonhava em ter o nome dele no registro da Michele.

“Ele sempre nutriu o desejo de resolver nossa situação judicialmente, até que hoje, atualmente com 74 anos de idade, ele chegou para mim e disse que não queria falecer sem ter o nome dele nos meus documentos. Apesar disso já ser muito bem resolvido nas nossas cabeças. Fiquei emocionada com a fala dele e resolvi fazer a surpresa”, contou a filha ao Só Notícia Boa.

“Um dos momentos mais lindos”

“Preciso compartilhar com vocês um dos momentos mais lindos da minha vida”, diz Micheline na legenda do vídeo postado no Instagram.

E ela agradece ao homem que a criou, deu amor, lar e educação durante todas essas décadas.

Micheline mostra também o quanto se orgulha da sua própria história ao lado do pai.

“Obrigada por tudo, Djalma Vitor de Araújo. Agora também sou Araújo. Adoção é um ato de amor. Adotem!”, concluiu Micheline, com a mesma frase escrita na camiseta que deu para o pai.

Fez os amigos chorarem junto

E a advogada fez muitos amigos chorarem na rede social com o vídeo:

“Eu choro também”, escreveu uma seguidora.

“Muito lindo e emocionante”, digitou outra.

“Dia inesquecível”, comentou outra amiga.

O amor dessa filha diz muito sobre ela, mas fala mais ainda sobre o pai que a criou. Ninguém ama alguém assim de graça. Parabéns, seu Djalma Vitor. Já entendemos tudo!

Assista: