Uma foto rara Freddie Mercury num show do Queen, em 1980, virou sensação depois que uma adolescente postou nas redes sociais.

A foto foi durante a turnê ‘Killer Queen’ da banda Oakland, CA, Estados Unidos.

A imagem despertou a atenção porque naquela época não era possível entrar nos shows com uma câmera fotográfica. Apesar da publicação já ser um repost ela ainda faz sucesso no Reddit e em vários fóruns de fãs.

Show 40 anos depois

Uma foto incrível de Freddie Mercury está encantando os fãs do Queen em todo o mundo. Alguns dizem que a foto foi feita instantes antes do registro da capa do álbum, o que torna ainda mais interessante a postagem.

O sucesso da imagem exclusiva começou depois que a adolescente postou no “OldSchoolCool” do Reddit.

A jovem acrescentou ainda que após quase 4 décadas ela e mãe foram assistir a um show do Queen juntas. O Queen continua a fazer apresentações com o cantor Adam Lambert.

“Levei minha mãe para ver o Queen na semana passada pela primeira vez em 39 anos, então aqui está uma foto que ela tirou de Freddie Mercury durante seu show em 1980 em Oakland, Califórnia”, disse ela.

Naquela época, câmeras não eram permitidas em shows. Se eles o pegassem com um, eles provavelmente o expulsariam. Desde a invenção dos telefones inteligentes, as câmeras são impossíveis de regular.