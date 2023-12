As forças de segurança estão atuando de maneira integrada durante a temporada de verão. Na manhã deste domingo (24), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) estão atuando em conjunto no auxílio do bloqueio total da BR-277, após o tombamento de um caminhão no km 36, que transportava óleo de soja. O acidente ocorreu no início da noite do último sábado (23) e causou o derramamento de óleo na estrada nos dois sentidos da pista, deixando a rodovia totalmente interditada.

O Corpo de Bombeiros montou um Posto de Comando para prestar atendimento ao acidente, enviando ambulâncias, bem como, de maneira preventiva um caminhão alto bomba tanque resgate, que é um caminhão de combate a incêndio e de resgate, com capacidade de 4500 llitros de água, uma viatura de auto busca e salvamento. Além disso, está sendo enviado um caminhão tanque de 12000 litros, como apoio para auxiliar na retirada do óleo vegetal, proporcionando uma segurança a mais na rodovia.

“As forças de segurança estão dando assistência às pessoas que estão nas filas desse congestionamento na BR 277. Estamos, inicialmente, entregando água, alguns alimentos, além de todo atendimento ainda no controle do vazamento do óleo na pista. Estamos trabalhando no apoio à PRF na retirada deste produto”, explicou o comandante do 8º Grupamento do CBMPR, major Fabrício Frazatto.

Em virtude das altas temperaturas, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) decolou com o Falcão 08 da base de Matinhos, para auxiliar na distribuição de águas para as pessoas que seguem no congestionamento da rodovia.

“Estamos levando suprimentos de água que na sequência serão distribuídos para os condutores e familiares que estão no local, presas no congestionamento. A atuação conjunta entre as forças de segurança em momentos como esse é de extrema importância. Durante a temporada de verão estaremos aqui para realizar atendimentos à população e aos veranistas, visando garantir um litoral mais seguro durante esse verão”, disse o tenente do BPMOA, Maikon Venancio Correa.

LIBERAÇÃO DA PISTA – Ainda não existe uma previsão de liberação da rodovia. A limpeza deve ser feita com cautela, em decorrência do risco de contaminação ambiental, e para que a liberação da rodovia aconteça com condições de segurança viária, evitando novos acidentes. O Corpo de Bombeiros deve permanecer no local para dar continuidade na coordenação das atividades e apoio no serviço de limpeza, além de auxiliar a PRF quanto a possibilidade de liberação da via.

