Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A clássica banda de rock Guns N’ Roses vai se apresentar na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 21 de setembro deste ano. A informações foram confirmadas pelo site oficial da banda.

Eles vão aproveitar a vinda para o show no Rock In Rio, no dia oito de setembro, e se apresentam em oito cidades brasileiras com a turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” durante sua estada no país.

Confira:

Recife (04/09)

Goiânia (11/09)

Belo Horizonte (13/09)

Ribeirão Preto (16/09)

Florianópolis (18/09)

Curitiba (21/09)

São Paulo (24/09)

Porto Alegre (26/09)

As vendas de ingressos e mais informações serão disponiblizadas em breve, no site oficial do Guns: gunsnroses.com