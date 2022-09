Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O programa Opera Paraná, lançado por Ratinho Junior em 2022, já começou a mostrar resultado concretos. Ele foi lançado com investimento de R$ 150 milhões do Tesouro do Estado para normalizar os atendimentos nessa área após todo o esforço de abertura de leitos e atendimentos emergenciais contra a Covid-19.

Neste ano foram realizadas 256.634 cirurgias eletivas hospitalares e ambulatoriais entre janeiro e julho, número que representa 76% do total de cirurgias realizadas durante todo o ano de 2021 e 84% de 2020. Do total deste ano, 5.174 já estão dentro do Opera Paraná.

Como as informações entre a realização da cirurgia e a inclusão nos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares demoram até 60 dias para serem processadas, há indicativos de que esse número já seja muito maior.

Além disso, o Comboio da Saúde (para realização de cirurgias de catarata e pterígio), criado depois do Opera Paraná com investimento adicional de R$ 10 milhões, já registra 8.923 atendimentos. Ou seja, são mais de 13 mil procedimentos nesse esforço adicional.

“É um marco histórico para o nosso Estado porque representa o maior investimento em cirurgias eletivas com recursos próprios. Enfrentamos anos difíceis na saúde pública com a pandemia e, com a união de todos, criamos mais de 4 mil leitos e aceleramos a construção de novos hospitais. Agora é hora de atender aqueles pacientes que ficaram para trás nesse período”, afirma Ratinho Junior.

As cirurgias eletivas são realizadas de maneira rotineira e permanente no Paraná. O programa Opera Paraná, lançado neste ano, tem como objetivo ampliar os procedimentos cirúrgicos eletivos, de forma descentralizada e regionalizada, por meio de convênios com hospitais públicos, particulares e filantrópicos, que recebem recursos do Estado para essa finalidade.

Estas unidades estão criando capacidade adicional, além do atendimento de rotina, e isso envolve, muitas vezes, a contratação de mais profissionais, aumento de leitos e ampliação da capacidade de realização de exames.

As especialidades cirúrgicas contempladas com recursos até o momento são: I – sistema osteomuscular; II – aparelho digestivo; II – aparelho da visão; IV – aparelho geniturinário; V – vascular; VI – das vias aéreas superiores e do pescoço. Estas são as cirurgias com maior demanda, abrangendo a área geral, ortopédica, vascular, otorrino, oftalmo e geniturinário.

Atualmente estima-se que pelo menos 200 mil procedimentos eletivos e 300 mil consultas médicas especializadas, caracterizadas como prioritárias, ainda precisem ser realizadas no Paraná. Nos últimos cinco anos foram 1,9 milhão de procedimentos hospitalares e ambulatoriais.

Como parte do Opera Paraná, a fila destes procedimentos está sendo compilada em um programa de gestão que integre os sistemas do Estado, município e consórcios. “Esse é um compromisso que temos com a saúde pública e que consta no Plano de Governo. Vamos continuar nessa trajetória de investimentos e atendimentos nos próximos quatro anos”, completa Ratinho Junior.