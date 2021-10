Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora Joelma revelou que recusou ser internada quando estava com Covid-19, em agosto do ano passado. A artista revelou que teve medo de ser entubada e preferiu ficar em casa.

“Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: ‘Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou, não’”, disse Joelma no canal de Roger Turchetti no YouTube.

“Disse ‘não’, porque iam me intubar. O que me salvou foi a minha fé em Deus, com certeza”, afirmou ela.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.